Le prix du Polestar 1 annoncé en France

Polestar profite du salon de Pékin, qui se déroule actuellement, pour dévoiler le prix de vente du Polestar 1, leur tout premier véhicule. En France, le coupé le plus atypique du moment sera donc vendu 155 000 euros. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Le premier véhicule de Polestar

Polestar est un constructeur automobile qui est surtout connu comme étant la division performance de Volvo. Donc, même s’il s’agit de leur tout premier véhicule, ses cadres bénéficient de toute l’expérience et de l’expertise de l’entreprise suédoise.

Ce modèle s’inspire d’ailleurs de l’emblématique Volvo P1800 et se présente sous la forme d’un coupé hybride d’une puissance de 600 chevaux, obtenue grâce à l’apport d’un bloc thermique de 400 chevaux et de deux moteurs électriques alors que son couple moteur s’élève à 1 000 Nm et qu’il ne lui faut que 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. De plus, bien qu’il n’ait pas encore passé l’homologation, on peut imaginer que le taux de CO 2 sera faible. Enfin, il dispose de batteries d’une très bonne qualité, puisqu’elles permettent de profiter d’une autonomie de 150 kilomètres pour une utilisation en mode électrique.

Des tarifs un peu élevés ?

Comme nous vous l’avons indiqué, il sera vendu en France au prix de 155 000 euros. Quand on regarde ceux de la concurrence, on peut en effet constater que celui du Polestar 1 est un peu plus élevé que la moyenne. Pour illustrer ce propos, veuillez par exemple noter que la Chevrolet Corvette C7 Z06 est disponible au tarif de 121 750 euros. Elle propose des performances équivalentes et même une puissance plus élevée, puisqu’elle atteint 659 chevaux. Enfin, le manque de reconnaissance de Polestar risque de porter préjudice. On peut en effet craindre que les acheteurs potentiels n’hésitent avant d’acheter le tout premier modèle conçu par ce constructeur encore peu connu du grand public.