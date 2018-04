Premières informations sur le SUV Mercedes-Maybach

Ce concept de SUV électrique de Mercedes ne manque pas d’arguments. Alors qu’il devrait être prochainement dévoilé, voici les premières informations qu’on a à son sujet. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous :

Un véhicule proposant un grand luxe

S’il a été baptisé Ultimate Luxury, ce n’est certainement pas par hasard. C’est en effet un véhicule qui offre un grand luxe, ce qu’on perçoit au premier coup d’œil, notamment grâce à son design plutôt inédit de SUV tricorps, qu’on retrouve généralement plus sur les berlines. Ce type de look rencontre un grand succès, entre autres en Chine, la cible principale de ce concept. Mais cette idée de luxe est également présente dans l’habitacle. Elle se reflète notamment par l’utilisation de matières nobles telles que le bois, mais aussi via sa sellerie blanche et sa lumière bleue qui lui donne un petit côté futuriste. Veuillez noter que les traditionnelles flûtes de champagne sont remplacées par un service à thé. Enfin, le conducteur sera assisté par deux écrans tactiles Ce concept ne devrait cependant pas être commercialisé, mais il pourrait fortement inspirer le futur modèle GLS.

De grosses interrogations sur sa fiche technique

Alors que la fiche technique devrait être officiellement présentée dans les prochaines semaines, nous n’avons pas encore beaucoup d’informations sur les caractéristiques techniques de ce véhicule. On sait tout de même qu’il proposera une puissance de 750 chevaux. Cette dernière sera obtenue grâce à la présence de quatre moteurs électriques. En ce qui concerne les batteries de 80 kWh, elles seront installées dans le plancher et devraient permettre de profiter d’une autonomie de plus de 500 km/h. C’est en tout cas ce qu’annonce le constructeur allemand. Dans tous les cas, il va falloir attendre encore quelques semaines pour pouvoir profiter de ce SUV hautement luxueux.