Le Kia Niro électrique sera présenté au Mondial de Paris

Alors qu’on avait pu en avoir un petit aperçu grâce à son concept présenté en début d’année, la version de série du Kia Niro sera présentée lors du Mondial de l’Automobile qui aura lieu à Paris du 4 au 14 octobre 2018.

Kia aime les voitures propres

Alors que les voitures écologiques sont de plus en plus tendances, Kia est une des marques ayant su le mieux s’adapter à cette évolution du marché. Pour preuve, la plupart de ses modèles disposeront de deux versions hybrides (classique et rechargeable) et d’une entièrement électrique. Ce grand choix permet à Kia de répondre à toutes les attentes pour ce type de véhicules propres. Dans le même temps, le constructeur coréen fait de plus en plus l’impasse sur les moteurs thermiques.

Alors que Kia a d’abord utilisé l’hybridation simple, ses différents modèles reçoivent maintenant l’apport d’un plug-in qui propose une recharge électrique devant permettre de parcourir 58 kilomètres. Enfin, une version 100 % électrique arrivera dans quelques mois.

Une voiture présentée lors du Mondial de l’Automobile

C’est en effet le constructeur coréen qui a lui-même annoncé que la version 100 % électrique du Kia Niro serait présentée lors du Mondial de l’Automobile. Cela permet également de confirmer que, contrairement à d’autres constructeurs, Kia ne fera pas l’impasse sur le rendez-vous parisien.

Alors qu’un concept a été présenté pour l’annoncer lors du dernier CES de Las Vegas, le Kia Niro devrait plutôt s’en éloigner pour se rapprocher du Hyundai Kona Electric. Celui-ci est proposé avec deux motorisations de 135 et 204 chevaux et vous pouvez choisir entre des batteries de 32 et de 64 Kw/h, cette dernière lui offrant une autonomie de plus de 500 kilomètres. En plus de ce Kia Niro, le constructeur coréen devrait également proposer une nouvelle version de la Kia Cee’d.