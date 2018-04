Le Volkswagen ID R Pikes Peak présenté à Alès

Alors qu’il prendra le départ de la célèbre course de Pikes Peak qui aura lieu le 24 juillet prochain dans le Colorado, le Volkswagen ID R Pikes Peak sera présenté en France, dans la ville d’Alès. La présentation aura lieu le 22 avril prochain et le bolide électrique de Volkswagen sera piloté par Romain Dumas, un des pilotes de l’écurie. Ce dernier est un régional de l’étape, mais il s’est également imposé quatre fois lors de l’épreuve américaine.

Proche d’un véhicule LMP1

Ce bolide allemand est très proche des prototypes qu’on retrouve dans la catégorie LMP1 des courses d’endurance. Tout comme eux, il est fortement axé sur l’aérodynamique. Il dispose donc d’un énorme aileron à l’arrière et d’un imposant spoiler à l’avant. De plus, son cockpit est fermé. Cependant, aucune information n’a pour le moment filtré sur ses caractéristiques techniques, hormis le fait qu’il soit électrique et équipé d’une transmission intégrale. On peut cependant imaginer que sa puissance sera plutôt impressionnante. Pour en apprendre plus sur cette voiture, vous devrez vous connecter sur la page Facebook de Volkswagen Motorsport le 22 avril à 17 heures. Sa présentation y sera en effet diffusée.

Un record en ligne de mire

Alors que le Volkswagen ID R Pikes Peaks sera aligné en course dans le Colorado, l’entreprise allemande a déjà clairement affiché ses ambitions. Elle veut tout simplement battre le record de l’épreuve. Il est détenu par Rhys Millen, qui était au volant d’une eO PP03. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez découvrir sa performance.

Pour y parvenir, Romain Dumas, qui sera au volant du bolide allemand, devra terminer le parcours de 20 kilomètres en moins de 8’57’’118. Cela pourrait offrir un gros coup de boost à la section sport de la firme allemande, puisque ce véhicule devrait faire office de vitrine technologique dans la catégorie des véhicules propres.