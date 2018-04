Des informations sur la prochaine Ford Focus ST

De nouvelles informations ont été communiquées pour la nouvelle Ford Focus ST. La principale d’entre elle est que le constructeur américain continue sa campagne de « downsizing ». Nous vous proposons d’en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous.

Ford et le downsizing

Alors que certains constructeurs hésitent encore à réduire les cylindrées de leurs voitures, Ford ne cesse de le faire avec ses différents modèles. C’était déjà le cas avec la nouvelle Ford Fiesta ST, qui est passée de quatre à trois cylindres. C’est également le cas de la Ford Focus ST qui sera équipé d’un moteur 3 cylindres pour une puissance de 200 chevaux. Elle dispose de plus d’un système de désactivation d’un cylindre, ce qui vous permettra d’avoir une voiture plus propre. Cependant, aucune inquiétude, la Ford Fiesta ST reste un des véhicules les plus agréables à conduire de sa catégorie.

De nouveaux accessoires proposés

Bien évidemment, vous pourrez profiter de nombreux équipements de sécurité, notamment l’assistant de maintien en ligne ou la reconnaissance des panneaux. Mais de nombreuses autres options sont également disponibles. Vous pourrez par exemple profiter d’un système audio performant qui vous assurera de profiter d’un son de qualité ou d’un écran numérique.

Dans l’habitacle, vous trouverez également des sièges Recaro grâce auxquels vous bénéficierez d’un excellent maintien du dos et d’un très grand confort. Un système de Launch Control fait également son apparition. Il vous permettra de choisir entre trois modes de conduite : Normal, Sport et Circuit. Si le premier d’entre eux utilise l’ESP de la manière la plus stricte, les deux autres laissent bien plus de libertés. Enfin, ces suspensions sont bien plus souples que sur la version actuelle, bien que, contrairement à ceux de différents autres modèles équivalents, ils ne sont pas pilotés. Veuillez également noter qu’elle sera disponible avec trois ou cinq portes.