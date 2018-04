D’ici 2020, Smart se consacrera aux voitures électriques sur le marché européen

Alors que BMW a décidé de faire de Mini une marque exclusivement électrique sur certains marchés, Mercedes-Daimler fera de même avec Smart. Voici les différentes informations que nous avons à ce sujet.

L’électrique : un marché de plus en plus crucial

Bien que les véhicules électriques divisent depuis de nombreuses années, tout le monde s’accorde pour dire qu’ils sont le meilleur moyen de protéger l’environnement et d’éviter la pollution. Ils pourraient donc rapidement devenir incontournables, notamment dans les grandes métropoles, dans lesquelles l’air est souvent irrespirable. Il n’est donc pas étonnant de voir que la plupart des constructeurs leur donne de plus en plus d’importance, certains, à l’image de Smart, s’y consacrant même totalement.

Un pari compréhensible mais risqué

Alors que c’est un marché qui risque de prendre de plus en plus d’importance, de nombreux constructeurs ont décidé d’investir dans l’automobile verte. Dans un monde de plus en plus pollué, les véhicules propres pourraient en effet rapidement devenir incontournables. Cependant, les voitures électriques peinent à se vendre, surtout en Europe, et ne représente qu’un petit pourcentage des ventes globales. Pour preuve, en 2017, Smart a vendu 98 954 véhicules sur le continent européen, seulement 6 662 d’entre eux étant électriques. Pour s’imposer dans ce secteur, le constructeur allemand devra donc parvenir à convaincre une nouvelle clientèle.

Il y plusieurs raisons pour justifier cette défection du public pour les voitures électriques. La première d’entre est leur faible puissance, puisqu’elles le sont moins que les versions essences. De plus, en dehors des modèles haut de gamme, l’autonomie de la batterie est généralement assez courte, atteignant en moyenne 120 km/h. Enfin, il est important de noter que, bien que les choses progressent assez vite dans ce domaine, il peut parfois être difficile de trouver des bornes de recharge. Pour s’imposer sur ce marché, Smart devra donc trouver une solution viable à ces problèmes.