L’Aston Martin Lagonda Vision Concept produite en série ?

Bien que ce soit le Mazda Vision Coupé qui a été désigné meilleur prototype du salon, celui de l’Aston Martin Lagonda a également fait forte impression. La grande berline électrique pourrait d’ailleurs être commercialisée à partir de 2021. Pour en apprendre plus sur ce véhicule, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous :

Le retour de Lagonda

Sous l’appellation Lagonda, on retrouve les véhicules propres et ultra luxueux de la prestigieuse marque anglaise. La Taraf est la dernière voiture de cette gamme à avoir été produite en 2014 au Moyen-Orient. Bien évidemment, ce concept y a tout à fait sa place et devrait donc être commercialisée en 2021, avant d’être suivie par des versions SUV et Coupé en 2023.

Un habitacle grand luxe

Son habitacle spacieux est sans doute l’un de ses principaux avantages. En effet, puisqu’il ne dispose pas de moteur thermique, mais seulement de batteries qui se trouvent dans le plancher de la voiture, il reste bien plus d’espace pour s’installer dans un des quatre sièges indépendants. Son accès est également facilité grâce aux portes antagonistes. Enfin, il est extrêmement luxueux et vous y retrouvez des matières telles que du cachemire, du carbone, de la céramique et de la soie.

Un véhicule autonome et 100 % électrique

Si peu d’informations sur ses spécificités techniques sont disponibles, on sait tout de même qu’il est intégralement électrique et que sa batterie pourrait permettre de parcourir jusqu’à 650 kilomètres. De plus, il propose également une conduite autonome de niveau 4. Pour plus de confort, vous pouvez même enlever le volant. Ce dernier peut en effet disparaître dans le tableau de bord ou être glissé vers la droite ou la gauche en fonction de vos besoins. De plus, le pédalier est lui aussi escamotable. Enfin, vous pouvez tourner les sièges avant à 180 %, ce qui vous permettra de profiter du voyage avec les passagers situés à l’arrière.