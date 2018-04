Une nouvelle version du Jeep Cherokee

Quand on parle de 4×4, il est difficile de ne pas parler de Jeep, tellement cette marque est synonyme d’excellence. D’ailleurs le Cherokee, son modèle phare, profite d’une toute nouvelle version que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Un design simplement retouché

Bien que les changements soient relativement nombreux, ils ne se voient pas forcément au premier coup d’œil, son esthétique générale étant assez proche de l’ancienne. Il gagne notamment des nouveaux phares LED, mais son bouclier a également été redessiné alors que son profil a été légèrement affiné. De plus, les matériaux utilisés dans l’habitacle sont plus nobles et agréables au toucher, notamment de l’acier estampé à chaud.

Du nouveau pour la motorisation

C’est même la plus grosse nouveauté de cette évolution, puisque le Jeep Cherokee bénéficiera d’une toute nouvelle motorisation. Si la version diesel est abandonnée, au moins provisoirement, le modèle essence sera équipé d’un bloc 4 cylindres de 2 litres qui permet de développer 270 chevaux et qui est associé à un couple moteur de 400 Nm. Cependant, la boîte automatique à neufs rapports a été conservée, mais ses réglages ont été modifiés pour mieux laisser s’exprimer sa puissance et un meilleur confort de conduite.

Cherokee : un véritable tout-terrain

Il dispose de toutes les qualités nécessaires pour s’adapter à tous les types de terrains. Il est en effet plus léger que la version précédente, ce qui lui offre notamment d’excellentes capacités de franchissement. Si son prix n’a pas encore été communiqué, on sait tout de même qu’il sera bien commercialisé en France. C’est une véritable aubaine pour les amateurs de ce type de véhicule, car il s’agit d’une valeur sûre. C’est donc un 4×4 qui ne va rien révolutionner, mais il demeure une très bonne évolution de la génération précédente.