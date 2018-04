Grand Prix de Bahreïn : Vettel d’un cheveu

Dominateur pendant les essais, Sebastian Vettel s’est imposé de justesse devant Waltteri Bottas et Lewis Hamilton, les deux monoplaces de Mercedes. Côté français, il faut souligner la très belle quatrième place de Pierre Gasly. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez découvrir un résumé de cette course.

Une course très tactique

Le premier tournant de ce grand prix a eu lieu lors des qualifications. Si Sebastian Vettel s’est imposé, c’est bien la pénalité de Lewis Hamilton, son principal rival, qui a été importante. Contraint de partir en 9e position en raison du changement de sa boîte de vitesse, son équipe a décidé de changer sa stratégie en le faisant démarrer la course avec des pneus tendres, ce qui lui permettait de ne faire qu’un seul arrêt au stand. On pouvait penser que Sebastian Vettel, qui avait opté pour les pneumatiques super tendres, en fasse deux, mais les circonstances de course en ont décidé autrement.

Alors que Waltteri Bottas revenait à grand pas sur le pilote allemand en fin de course, Ferrari craignait que son leader ne perde tout en s’arrêtant une deuxième fois au stand. Elle a donc décidé de lui faire finir le grand prix sans effectuer d’arrêt. Cependant, la monoplace de Sebastian Vettel était bien moins rapide que cette de Bottas et elle était presque incontrôlable dans les ultimes tours. Il a fallu toute la dextérité du quadruple champion du monde pour l’emmener jusqu’à l’arrivé tout en conservant une petite seconde d’avance sur son dauphin. Cependant, ce n’est pas la joie qui dominait chez Ferrari après la course. Kimi Räikkönen a en effet été contraint à l’abandon après avoir percuté un de ses techniciens dans les stands. Ce dernier souffre d’une double fracture tibia-péroné.

Gasly le Magnifique

Déjà auteur d’une belle séance de qualification pendant laquelle il a terminé 5ᵉ en finissant les trois séances dans le top 10, Pierre Gasly est parvenu à confirmer pendant la course en signant une magnifique 4e place, le meilleur résultat de sa courte carrière. Le jeune pilote français confirme tout son potentiel et s’est déjà fait remarqué. Il a en effet chaudement félicité par Franz Tost, le patron de Toro Rosso, l’écurie qui l’emploie, mais également par Helmut Marko, à la tête de Red Bull.