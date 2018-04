Une nouvelle Mini en édition limitée Heddon Street

Les versions cabriolet, 3 et 5 portes de la Mini ont toutes droit à une édition limitée Heddon Street. Dans cet article, nous allons donc vous permettre d’en apprendre un peu plus sur ce véhicule.

Mini aime Londres

Ce n’est pas la première fois que cette marque appartenant au groupe BMW propose une édition spéciale sur le thème de Londres. Les versions Clubman Edition Kensington et Countryman Edition Oakwood de la Mini étaient en effet déjà créées en hommage à la capitale britannique. Dans cette voiture, vous constaterez la présence de drapeaux du pays sur les phares et juste en face de la place du passager. Enfin, la Mini Heddon Street s’inspire d’une rue du quartier londonien de Mayfair qui est connue notamment grâce à David Bowie, l’illustration son album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars le représentant devant un immeuble situé au n° 26 de cet axe. Ce lieu abrite également un des restaurants du célèbre chef britannique Gordon Ramsey.

Une voiture parfaitement équipée

En plus des différents drapeaux britanniques, on retrouve de grandes bandes grises sur le coffre et sur le capot alors que des inscriptions « Heddon Street » sont présentes sur les côtés de la voiture. De plus, vous pourrez choisir entre quatre versions : deux à essence d’une puissance de 102 et 136 chevaux et les diesel de 95 et 116 chevaux.

Mais c’est vraiment au niveau des équipements que cette Mini se distingue. Elle est en effet totalement équipée et vous pourrez profiter d’un écran tactile de 6,5 pouces qui vous facilitera la navigation, de la climatisation, d’un système d’allumage automatique des essuie-glace et des phares, de l’aide au stationnement et d’un toit panoramique en verre. Vous pouvez même recharger votre smartphone par induction s’il est équipé de cette technologie. Pour l’acheter, vous devrez débourser entre 25 500 et 32 900 euros.