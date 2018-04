La LVCHI Venere pour concurrencer la Tesla S

Alors qu’à sa sortie, la Tesla S paraissait être unique dans son genre, plusieurs autres modèles sont venus la concurrencer. Après Porsche avec sa Mission E, c’est au tour de LVCHI, une marque chinoise, de tenter de le faire avec sa supercar Venere.

Aussi bien supercar que berline électrique

Il s’agit en effet d’un bolide qu’il est difficile de ranger dans une catégorie. On peut évidemment la considérer comme une berline électrique, notamment parce qu’aucune version thermique ne sera proposée. Cette dernière propose d’ailleurs un design épuré et parfaitement dans l’air du temps qui ne manque pas de rappeler celui de la Tesla S, bien que sa forme soit assez différente. Pour faciliter l’entrée dans l’habitacle, vous pourrez également profiter de portes antagonistes.

Cependant, le constructeur chinois a choisi de se démarquer en offrant à sa berline électrique les caractéristiques d’une supercar. Elle développe donc une puissance hallucinante de 1 006 chevaux tout en proposant un couple moteur de 1 545 Nm. De plus, elle parvient à la vitesse maximale de 286 km/h et n’a besoin que de 2,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Même si on n’a pas d’informations sur le moyen utilisé, on ne peut être qu’admiratif de telles performances, surtout si on considère son poids de plus de 2 tonnes. Enfin, l’entreprise chinoise annonce que son autonomie sera de 652 kilomètres, ce qui est un très bon score.

Est-ce qu’on la verra sur les routes

Pour le moment, rien n’est moins sûr. S’il s’agissait à la base d’un concept car, LVCHI a depuis annoncé que la Venere pourrait être commercialisée en 2019. Cependant, les mesures de sécurité européenne ne sont pas encore respectées, ce qui freine son homologation sur ce continent. De plus, aucune information sur son prix n’a pour le moment alors que ses caractéristiques la destinent très certainement à être une sportive de ligne droite.