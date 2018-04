Acheter une berline compacte pour 25 000 euros

Vous voulez acheter une berline compacte neuve sans pour autant vous ruiner ? Voici un guide qui vous proposera quelques modèles intéressants et qui vous coûteront au maximum 25 000 euros.

La Fiat Tipo

Bien qu’elle soit principalement destinée aux marchés émergents, elle a de nombreux atouts à faire valoir. Le premier d’entre eux est un très bon comportement sur la route. Elle se montre en effet rassurante même si sa précision aurait pu être un peu plus optimale. Pour la motorisation, vous pouvez choisir entre plusieurs blocs d’une puissance de 95 et 120 chevaux. Au niveau de son design, ses lignes sont modernes et les finitions sont de bonne qualité. Cependant, certains n’apprécieront pas la forte présence de plastique. Enfin, la climatisation est disponible de série et vous pouvez choisir entre des modèles 4 et 5 portes. C’est sans aucun doute la voiture de cette catégorie qui propose le meilleur rapport qualité prix.

La Citroën C4

Si un nouveau modèle de cette berline compacte française est prévue pour 2020, la génération actuelle propose toujours d’excellentes conditions de conduite. Elle présente en effet un très bon comportement routier et une motorisation d’excellent niveau, d’une puissance allant de 110 à 130 chevaux. De plus, son habitacle est fort douillet et la sobriété de son design saura en attirer plus d’un. Veuillez noter qu’elle est également disponible dans une version Cactus. Cette dernière est un peu plus petite et elle est équipée de nouvelles suspensions hydrauliques.

L’Alfa Romeo Giulietta

C’est la voiture de cette sélection qui propose les meilleures performances puisque votre budget vous permettra de profiter d’un moteur d’une puissance de 150 chevaux. En outre, elle dispose d’un très bon comportement routier tout en étant plus que confortable. Cependant, son habilité est juste dans la moyenne de ce qu’on retrouve dans cette catégorie. En ce qui concerne son design, il est irréprochable, même s’il n’atteint pas la perfection prêtée aux berlines allemandes.