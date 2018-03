Le Maserati Levante Trofeo présenté à New York

Alors que le salon automobile de New York, qui a lieu du 30 mars au 9 avril 2018, donne la priorité au luxe, il n’est pas étonnant que Maserati y présente la nouvelle version de son Levante. Vous pouvez en apprendre plus sur ce nouveau SUV dans la vidéo ci-dessous.

Pour relancer le Levante

Alors que ces derniers temps on entendait surtout parler du Maserati Trofeo pour évoquer les arrêts temporaires de sa production consécutifs à de mauvais chiffres de vente, l’actualité du SUV italien est maintenant bien plus réjouissante. Le constructeur de voitures de luxe a en effet décidé de proposer une nouvelle version très musclée de ce dernier qui sera baptisée Trofeo.

Une version remise à jour

On retrouve quelques changements esthétiques, notamment une nouvelle couleur anthracite accompagnée de jantes 22 pouces en aluminium forgé et de nouveaux bas de caisse. Vous y retrouverez également un capot retravaillé, des feux LED Matrix et plusieurs éléments en carbone dans l’habitacle. À l’intérieur de celui-ci, vous trouverez d’élégants sièges sur lesquels l’appui-tête est orné de l’emblème de la marque. Vous pourrez également profiter d’un système audio de 1 280 watts avec 7 haut-parleurs.

Mais la plus grosse évolution est au niveau de sa mécanique. Le SUV italien se retrouve en effet doté du moteur V8 3,8 litres biturbo qui est conçu par Ferrari. Il développe une puissance de 590 chevaux qui tourne à 6 250 tours par minute pour un couple de 730 Nm. Il est accompagné d’un système de transmission intégrale et intelligente Q4. Le Maserati Levante Trofeo n’a besoin que de 3,9 secondes pour atteindre les 100 km/h et sa vitesse maximale de 300 km/h malgré un poids en hausse de 2,1 tonnes. S’il sera produit l’été prochain dans son usine de Mirafiori, son prix de vente en France n’a pas encore été communiqué.