Le Kia Sportage passe la barre des 5 millions

Dans un communiqué de presse, le constructeur sud-coréen s’est en effet réjoui des bons chiffres de vente du Kia Sportage. Ce dernier s’est en effet écoulé à 5 millions d’exemplaires dans le monde. C’est donc le moment d’en apprendre plus sur ce SUV. Pour commencer, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous :

Le pionnier des SUV urbains

Lancé en 1993, le SUV urbain de Kia a fêté ses 25 ans d’existence en atteignant la barre des 5 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Fer de lance de ce marché et de l’entreprise sud-coréenne, c’est cependant ces dernières années qu’il a connu le plus de succès. Pour preuve, c’est le véhicule Kia qui a été le plus vendu au niveau mondial en 2016 et en 2017. Il le doit notamment au fait que les SUV urbains connaissent de plus en plus de succès.

C’est également le modèle Kia qui s’est le mieux vendu en France en 2017, étant donné qu’il s’est écoulé à 10 688 exemplaires. Un record que le Sportage semble bien parti pour battre, puisqu’en 2018 les chiffres de vente enregistrent une augmentation de 3,5 % par rapport à ceux de 2017 à la même période.

Description de la dernière génération du Kia Sportage

Sa principale force est sans aucun doute de parvenir à associer une boîte à double embrayage avec une très bonne motorisation. Il propose en effet une puissance de 141 chevaux pour un régime moteur de 340 Nm, ce qui est excellent pour un véhicule de ce type. De plus, vous pourrez atteindre la vitesse maximale de 185 km/h et il lui faut 11,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Concernant son design, la voiture dispose de lignes assez travaillées et d’un habitacle équipé d’un système digital. Enfin, elle est assez abordable puisque vous pourrez la trouver à partir de 30 990 euros.