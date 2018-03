Audi A6 Berline : les informations sur la version 2018

Alors qu’elle a été présentée il y a quelques jours lors du salon de Genève 2018, la nouvelle version de l’Audi A6 Berline ressemble beaucoup à celle de la génération précédente. Elle présente tout de même de nombreuses différences.

Niveau design, c’est de l’habitacle que viennent les nouveautés

Alors que ses dimensions et ses lignes générales ne changent pas beaucoup, c’est au niveau de la calandre qu’on peut voir quelques modifications. Cette dernière est en effet plus large et plus basse. C’est donc dans l’habitacle qu’il faudra chercher les plus grosses évolutions. La première d’entre elle est augmentation de son volume, ce qui permet à ses passagers de profiter d’encore plus de confort.

Cependant, la plus importante d’entre elles est sans aucun doute sa digitalisation. Vous y profiterez en effet de trois écrans numériques qui sont parfaitement intégrés au tableau de bord. Vous en trouverez donc un pour l’instrumentalisation de la voiture, un second pour le système multimédia alors que le troisième vous permettra notamment de régler l’inclinaison des sièges ou la climatisation. Enfin, puisqu’on est tout de même dans une Audi, il profitera de finitions haut de gamme.

Les innovations mécaniques

Si les acheteurs d’un modèle diesel pourront choisir entre trois moteurs différents proposant une puissance allant de 204 à 286 chevaux pour un couple moteur situé entre 400 et 620 Nm, les possesseurs d’une version essence n’auront pas trop le choix, cette dernière étant forcément équipée du moteur V6 3,0 TSFI. Ce dernier lui permettra d’atteindre une puissance de 340 chevaux. Tous ces blocs seront également équipés de la technologie de micro-hydratation, grâce à laquelle ils pourront économiser 0,7 litres de carburant tous les 100 kilomètres.

Elle disposera également de 38 aides à la conduite, dont un régulateur adaptatif et un système d’aide au maintien dans la voie, ce qui lui permet d’atteindre le niveau 3 d’autonomie.