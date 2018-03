Découvrez le nouveau Volkswagen Touareg

Alors que la marque allemande présentera la 3e génération de son Touareg au salon de Pékin, voici les premières informations dont nous disposons. Vous pouvez également en apprendre plus sur ce véhicule en visionnant la vidéo ci-dessous.

Bien différent de la seconde génération

Il est en effet difficile de confondre le futur Touareg avec l’actuel. C’est notamment parce que l’avant du véhicule est beaucoup plus imposant et se rapproche beaucoup de celui du T-Roc. Vous retrouverez donc une calandre élargie et rehaussée dans laquelle les feux ont été intégrés. Elle occupe ainsi toute sa largeur et donne au Touareg une allure de titan. Sur les côtés, les lignes sont très prononcées et ses dimensions ont été augmentées. Il fait désormais une longueur de 4,88 centimètres pour une largeur de 1,98 mètre.

Un habitacle haut de gamme

Avec le Volkswagen Touareg, le moment où on est le plus émerveillé est celui où on rentre dans l’habitacle. Vous y profiterez en effet d’une instrumentation numérique complète grâce aux deux écrans tactiles qui font respectivement 12,3 et 15 pouces. De plus, leur intégration est parfaitement réussie, ce qui permet d’obtenir un habitacle harmonieux.

Du côté de son volume, il est tout aussi spacieux et assez similaire avec celui de la génération actuelle. Seul celui de son coffre change de manière significative, puisqu’il augmente de 113 litres. Bien évidemment, il est équipé d’un hayon automatique, mais il est également possible de modifier la hauteur de chargement grâce aux suspensions pneumatiques.

Plus destiné au marché chinois

On peut en effet se demander pourquoi le constructeur allemand a décidé de présenter son véhicule au salon de Pékin plutôt qu’à celui de Genève, bien plus populaire. C’est en grosse partie parce que la Chine est le pays dans lequel le Volkswagen Touareg se vend le mieux (devant l’Europe et la Russie). Il est donc tout à fait logique que ce marché soit privilégié.