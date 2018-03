Le SUV Kamiq confirmé par Skoda

La marque tchèque va en effet présenter son tout nouveau SUV Kamiq lors du salon automobile de Pékin qui débutera le 25 avril prochain. Il sera cependant destiné au marché chinois. Dans la vidéo ci-dessous, vous pourrez en apprendre plus sur ce modèle.

Plus compact que le Skoda Karoq

Alors que l’objectif de Skoda est de devenir le SUV urbain de la marque sur le marché chinois, il sera plus compact que le Karoq. Il fera une longueur de 4,39 mètres et disposera d’un empattement de 2,61 mètres, ce qui fait respectivement 4 et 8 centimètres de moins que sur le Karoq. Si leurs gabarits sont finalement assez proches, c’est quelque chose d’assez fréquent dans ce pays, comme on peut par exemple le voir avec les Volkswagen Tiguan et Tiguan Silk Road. Cela s’explique notamment par un marché beaucoup plus imposant et qui permet aux constructeurs de proposer plusieurs modèles similaires.

Skoda à l’assaut de la Chine

Alors que la marque tchèque s’est déjà largement imposée en Europe, elle veut maintenant le faire en Chine. Alors qu’elle est parvenue à vendre 690 000 véhicules sur le vieux continent, elle veut s’approcher de ce chiffre sur le marché chinois, son objectif étant d’y écouler 600 000 voitures par an, ce qui lui permettrait de doubler ses ventes dans le pays le plus peuplé au monde. Elle espère y parvenir en proposant un SUV coupé avec des caractéristiques plus dynamiques et plus adapté à la circulation urbaine que celui que nous connaissons.

Cependant, aucune sortie française n’a pour le moment été évoquée pour le Skoda Kamiq. Le constructeur tchèque estime en effet que le marché européen est trop engorgé pour garantir son succès. De plus, les SUV n’y sont pas très populaires, le réseau routier n’étant pas forcément adapté aux véhicules de ce type. Pour ce modèle, la priorité est donc donné à la Chine.