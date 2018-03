Le Toyota Auris Touring Sport dans une édition Freestyle

Alors que la 3e génération du modèle n’arrivera qu’en fin d’année, un nouveau Toyota Auris Touring Sport édition Freestyle est également proposé. Voici les principales informations que nous avons à son sujet. Vous pourrez en savoir plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous.

Un design d’aventurier

Alors qu’il avait été présenté dans une version concept en septembre 2017 lors du salon de Francfort, le modèle de série ne propose pas de réelles différences avec ce dernier. Il s’agit d’un break hybride qui propose un design baroudeur dans lequel plusieurs parties, dont les jantes et les rails situés sur le toit sont composés d’aluminium. Il propose également une ligne plus prononcée et affinée que les autres modèles de la gamme.

Dans l’habitacle on peut constater quelques évolutions par rapport aux modèles précédents. Vous pourrez profiter de sièges recouverts d’un tissu noir 3D, mais aussi d’un tableau de bord avec une finition Soft Touch. De plus, vous y retrouverez les équipements habituels de la gamme, dont un écran tactile de 7 pouces et un système de démarrage sans clé.

Une motorisation tout à fait honnête

Le Toyota Auris Touring Sport édition Freestyle dispose de la même motorisation hybride que les autres modèles de la gamme. Vous y trouverez donc le moteur L4 1,8 litre. Il sera associé à une boîte de vitesse CVT. Il propose donc une puissance de 136 chevaux à 5 200 tours par minute et un régime moteur s’élevant à 142 Nm. Vous pourrez ainsi atteindre une vitesse maximale de 175 km/h et il lui faudra 11,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.