Les Mercedes Classe C et E proposées en hybride rechargeable

Lors du Salon de Genève 2018, le constructeur allemand a annoncé que ses modèles Classe C et E seront déclinée dans une version hybride et rechargeable : un bon moyen d’associer de bonnes performances et une consommation propre responsable.

La principale innovation de ces deux modèles

Ne vous attendez pas à de grands changements dans le design des Mercedes Classe C et E puisqu’ils seront minimes. La seule modification concerne les boucliers qui seront légèrement redessinés. Le changement majeur sera donc ces versions hybrides qui survient notamment en raison du durcissement du taux de rejet de carbone autorisé prévu pour 2021. Pour y faire face, les deux modèles concernés seront équipés d’un 4 cylindres 2 litres diesel associé à un moteur électrique d’une puissance de 90 kW et alimenté par une batterie de 13,5 kW/h. Ce dernier permettra de délivrer une puissance de 122 chevaux pour un couple moteur s’élevant à 440 Nm.

4 modes de conduite proposés

C’est une des autres grosses nouveautés de ces versions hybrides. Elles permettent en effet de profiter d’une hybridation très souple et intelligente, notamment grâce à 4 modes de conduite qui vous permettront de vous adapter à toutes les circonstances. Parmi eux, vous en trouverez un qui vous permettra d’économiser la batterie, mais vous pourrez également la recharger alors que vous roulez. Les deux autres, plus classiques, vous permettront de rouler en utilisant les deux moteurs ou en choisissant seulement l’électrique. Pour ce dernier mode, la vitesse maximale sera limitée à 140 km/h.

Concernant le temps nécessaire pour le rechargement, Mercedes indique qu’il faudra compter 2 heures en utilisant la Wall Box Mercedes. Cependant, si vous comptez utiliser une prise murale, cela devrait prendre de 7 à 8 heures. Enfin, si on sait qu’elles seront commercialisées lors du deuxième semestre 2018, on ne connaît pas encore leur prix ou leurs principales caractéristiques.