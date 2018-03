Comment faire racheter une voiture accidentée ?

Vous venez d’avoir un accident de voiture et les réparations sont trop onéreuses ? Votre assurance vous a confirmé que le véhicule était définitivement hors service ? Pas de panique, il existe des solutions optimales pour vendre une voiture accidentée. Laissez-nous vous expliquer les démarches à effectuer pour vous débarrasser au plus vite de votre automobile, et en acheter une nouvelle.

Gérer une voiture accidentée dans les plus brefs délais

Avoir un accident de voiture est un véritable traumatisme. Si par chance vous n’avez rien de grave, il reste à gérer votre véhicule qui peut avoir considérablement souffert. Un garagiste peut faire de véritables prouesses. Mais parfois, la voiture est tellement abîmée qu’elle n’est pas réparable, et est alors classée par l’assurance comme épave. Vous devrez alors vous en débarrasser. Mais ce n’est pas toujours facile, et vous n’avez pas le droit de conserver un véhicule accidenté. Non seulement il est interdit de l’utiliser, mais vous ne pouvez pas le laisser dépérir dans votre jardin par exemple. Il faut donc trouver la solution optimale pour vendre votre voiture accidenté. Finalement, vous allez voir que ce n’est pas aussi difficile qu’on ne le pense. Il existe en effet des entreprises spécialisées dans le rachat de voiture accidentée.

Vendre une voiture accidentée à un professionnel

Lorsque votre véhicule est accidenté et inutilisable donc hors service, il est tout de même possible de le vendre. Certaines société sont spécialisées dans ce type de rachat. Il suffit de vous rendre sur le site Internet puis de remplir un formulaire en ligne afin de connaître le détail de la prestation de rachat. Vous aurez quelques informations à donner et un formulaire à remplir. Quelques minutes sont généralement suffisantes pour renseigner les différents champs, à condition d’avoir à vos côtés certains documents obligatoires comme par exemple la carte grise du véhicule concerné, votre carte d’identité, les factures des derniers entretiens etc… Lorsque vous avez rempli ce formulaire, vous allez recevoir très rapidement une estimation du prix de rachat de votre voiture.

Se débarrasser d’un véhicule accidenté rapidement

Si le prix indiqué dans le devis vous convient, vous pourrez alors prendre rendez-vous avec un expert. Ce dernier se déplace généralement où vous le souhaitez pour vérifier l’état du véhicule et faire une expertise complète de ce dernier. Puis, il confirme son offre de rachat que vous êtes libre ou non d’accepter. Si vous l’acceptez, vous n’avez rien à faire, tout est organisé par la société et vous recevrez un chèque ou un virement bancaire vous confirmant ainsi le rachat de votre voiture accidentée. Cet argent pourra notamment être utilisé pour acheter un nouveau véhicule. C’est sans aucun doute la solution optimale pour vous débarrasser rapidement d’une voiture hors service.

Si votre véhicule est accidenté et donc inutilisable, vous devrez vous en débarrasser. Pour faciliter vos démarches et simplifier votre quotidien, n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes du rachat de voiture accidentée, qui sauront vous guider, vous conseiller et vous aider dans la vente de votre véhicule.