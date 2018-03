La présentation prometteuse du Lexus UX

Alors qu’il vient d’être présentée au salon de Genève 2018, le Lexus UX – le premier SUV compact de la marque – semble très prometteur. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous :

Un design simple et d’entrée de gamme

Comme les autres voitures de la marque, on a des lignes audacieuses qui se retrouvent notamment via son unique feu transversal à l’arrière et les arches des roues composées de plastique gris qui permettent d’assurer la protection de la carrosserie quand vous ne roulez pas. D’une longueur de 4,63 mètres, son design est très proche de celui du concept-car éponyme qui avait été dévoilé en septembre 2016, lors du Mondial de l’Automobile.

Dans l’habitacle, bien que les finitions soient très propres, on sent qu’on est dans une voiture d’entrée de gamme. Ce dernier est en effet essentiellement constitué de plastique. Cependant, selon la version que vous choisirez, vous pourrez profiter d’un grand niveau de personnalisation, notamment pour la couleur du tableau de bord ou des sièges. Vous y trouverez également les équipements de sécurité et de confort habituels du constructeur japonais.

Une très bonne motorisation

C’est un véhicule qui fonctionne sur la plate-forme TNGA qu’on retrouve également sur la Toyota Prius. Vous pourrez choisir entre deux modèles hybride et essence. Ce dernier propose une puissance cumulée de 178 chevaux. Le moteur électrique est situé au niveau de l’essieu arrière alors qu’une batterie de nickel se trouve sous le siège conducteur. Malheureusement, cette dernière n’est pas rechargeable, ce qui peut être rédhibitoire pour certaines personnes.

Concernant la version essence, elle est équipée d’un moteur 4 cylindres qui génère une puissance de 168 chevaux. Ce SUV dispose également d’une boîte de vitesse CVT. S’il doit être commercialisé à l’automne 2018, son prix n’a pas encore été communiqué. Toutefois, si ce dernier est bien calibré, le Lexus UX pourrait rencontrer un grand succès.