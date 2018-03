Se faire plaisir au volant d’une voiture GT grâce à un stage de pilotage !

Nous sommes beaucoup à être passionnés de voitures depuis notre plus jeune âge. F1, rallye, 24 Heures du Mans et courses automobiles en tous genres nous font rêver… Bercés par les prodiges des Alain Prost, Michael Schumacher et autres Sébastien Loeb, nous aimerions pouvoir goûter aux mêmes plaisirs qu’eux… Impossible ? Certainement pas ! Avez-vous par exemple déjà pensé à vous offrir un stage de pilotage sur des voitures GT ?

Faites-vous plaisir avec des bolides de rêve

Claquer le prix d’une maison dans une voiture de course, ça n’est pas donné à tout le monde… Mais on pourra malgré tout se mettre dans la peau d’un pilote pendant quelques tours ou heures en optant pour un stage de pilotage auprès d’une enseigne reconnue du type GTdrive.com.

Côté voitures grand tourisme, vous trouverez différentes marques rennomées et des engins géniaux. Lamborghini Huracan, Porsche 991 GT3, Ferrari 488 GTB, Jaguar F-Type SVR, Audi R8 V10, Ferrari 458 Italia Spider, Porsche Cayman, Nissan GT-R, BMW M2 ou encore Porsche 991 GT2 RS… Imaginez un peu la tête de vos collègues le lundi quand vous leur annoncerez le modèle piloté peu avant !

Pour un Français, la principale contrainte du pilotage à proprement parler est d’être majeur. En dessous de 18 ans, les voitures GT vous seront fermées (hormis la Cayman, disponible dès 15 ans), sauf si vous êtes passager. En effet, les baptêmes sont possibles dès l’âge de 3 ans ! Ce peut donc être une belle sortie à offrir ou à effectuer en famille.

Les stages de pilotage : une solution très raisonnable

Piloter une voiture GT relève-t-il du luxe ? Plus maintenant. C’est juste que même les passionnés sont trop peu informés des possibilités qu’ils ont de conduire un véritable bolide de course sur circuit. Comparés à d’autres activités de loisir comme des vacances à la mer, un week-end en hôtel de charme ou de l’escrime, les prix restent vraiment raisonnables. Ils varient logiquement d’un modèle de voiture à l’autre, de sorte que chaque budget pourra s’y retrouver ou, le cas échéant, guetter les promotions. Celles-ci concernent les véhicules un peu moins populaires, mais aussi les périodes plus creuses de l’année. Grosso-modo, comptez de 60 à 130 € en fonction de la voiture pour deux tours dans le Var, sauf quelques exceptions pouvant culminer à plus de 2 000 € les six tours pour les dernières nouveautés en série limitée (comme la Ferrari 458 Speciale).

Les lieux possibles pour les stages de pilotage GT sont de plus divers et variés. En France métropolitaine, vous aurez notamment le circuit Paul-Ricard dans le 83 et Magny-Cours dans la Nièvre (depuis l’Île-de-France, on y arrive en un rien de temps), mais aussi Alès, Albi, Clermont-Ferrand, Dijon ou Pau. Vous avez également la possibilité d’allier voyage à l’étranger et plaisirs de la piste en partant pour Barcelone, la Belgique ou la Hongrie… Sensations garanties !