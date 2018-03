La Renault Captur déclinée dans une version S-Edition

La S-Edition, une nouvelle version de la Renault Catpur, a été dévoilée au Salon de Genève 2018. Voici les principales informations qui ont été dévoilées. Dans la vidéo ci-dessous, vous pourrez en savoir plus sur cette voiture.

Un design légèrement modifié

Alors qu’elle est basée sur la finition Intens, elle ne présente que peu de différences avec cette dernière. La plus évidente est sans aucun doute le changement des skins avant et arrière, mais aussi la présence de nouvelles baguettes latérales grises et des jantes 17 pouces disposant d’un design spécifique. Elle propose également une toute nouvelle couleur de voiture : le Blue Iron, qui peut être associé à du gris ou à du noir pour le toit. Dans l’habitacle, les sièges associent harmonieusement l’alcantara à du tissu TEP. Enfin, vous trouverez des surpiqûres bleues sur les sièges, le levier de vitesse et le volant.

De nouvelles options disponibles de série

Si on retrouve les mêmes équipements de série que sur la version Intens, c’est-à-dire les radars de recul arrière, la navigation média NAV et les phares en Full LES, on peut également profiter de l’ajout de l’aide au créneau, de la surveillance des angles morts et d’un système multimédia avec une connexion R-Link. Elle sera aussi équipée d’un moteur essence 1.3 TCe qui délivre une puissance pouvant aller jusqu’à 150 chevaux et d’une boîte de vitesses à double embrayage proposée en option au prix de 1 600 euros.

Le principal avantage de cette Renault Captur S-Edition est qu’elle est vendue au bon tarif. Les acheteurs de l’Intens, la version précédente, peuvent en effet profiter de ses nouveaux équipements en optant pour le pack Techno, qui est proposé à 1 150 euros. Or il y a un écart de prix de 1 000 euros entre les deux voitures. Vous pourrez ainsi profiter de cette toute dernière édition à partir de 23 300 euros pour la version 120 chevaux.