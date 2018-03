Le concept Citroën SpaceTourer RipCurl revient à Genève

Après avoir fait une première apparition à Francfort, le concept Citroën SpaceTourer RipCurl est à nouveau présenté au salon de Genève 2018. Voici les premiers enseignements qu’on a pu en tirer.

Prochainement proposé en série ?

C’est en tout cas ce qu’on peut imaginer quand on voit qu’il est présenté pour la deuxième fois. Mais une autre raison de penser que ce concept car pourrait être produit en série est que toutes ses parties existent déjà sur d’autres modèles. Ce dernier est en effet basé sur le SpaceTourer 2.0 Blue HDI 150 et les transformations proposées par ce concept car peuvent être réalisées par Dangel et Pössl. Le premier d’entre eux permet en effet d’en faire un 4×4 alors que le deuxième le transforme en véritable camping car. En fait seule sa couleur n’est pas encore commercialisée.

Transformable en camping-car

C’est en effet la grosse particularité de ce concept car. En prenant la dimension moyenne de ce véhicule, vous pourrez profiter d’une longueur de 4,95 mètres qui peut accueillir 7 personnes lorsque vous roulez et 4 personnes en mode camping-car, puisque deux d’entre elles peuvent dormir sur les sièges rabattables sur lesquels ils auront déposé un sur-matelas alors que les deux autres trouveront place au niveau du toit qui aura préalablement été surélevé. Lorsque ce dernier est remonté, vous pouvez même vous tenir debout dans la voiture.

Vous y trouverez également une kitchenette disposant d’un évier, d’un réfrigérateur et d’une gazinière, que vous pouvez même déplacer pour cuisiner dehors, mais aussi d’une table pliante, d’une douche et même d’un coffre fort. Côté motorisation, le concept Citroën SpaceTourer RipCurl est équipé d’un moteur 2.0 Blue HDI d’une puissance de 150 chevaux et d’une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. Ce serait donc le véhicule idéal pour partir à l’aventure, par exemple pour faire du surf. D’ailleurs, ça tombe bien, puisque vos planches trouveront place sur le toit, en étant retenue par des sangles.