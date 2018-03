Les nouveaux véhicules électriques présentés lors du salon de Genève 2018

Lors de ce salon de Genève 2018, les voitures électriques sont à la fête et un grand nombre d’entre elles sont présentées. Voici celles qui nous ont fait la meilleure impression.

La Jaguar I-Pace

Il s’agit sans doute de la meilleure voiture électrique présentée à Genève. C’est d’abord parce que c’est un magnifique véhicule, mais également parce qu’elle propose de très bonnes performances. Si elle dispose de deux moteurs, un pour chaque train de roue, elle est également très puissante. Vous pourrez ainsi profiter de 400 chevaux et d’un couple moteur de 696 Nm. Sa batterie dispose d’une capacité de 90 kWh et permetttra d’atteindre 100 km/h en seulement 4,9 secondes. Le véhicule sera vendu au prix de 78 000 euros.

La Renault Zoé

Depuis quelques années, c’est le véhicule de ce type le mieux vendu en France et ce n’est sans doute pas près de se terminer. La nouvelle génération de la voiture française dispose en effet de nombreux arguments à faire valoir, comme une puissance de 110 chevaux et une autonomie proche des 300 kilomètres. En outre, elle permet de profiter de reprises bien plus performantes, notamment entre 80 et 120 km/h. Malgré des performances en hausse, son prix n’est augmenté que de 300 euros par rapport à l’ancienne version. Elle vous coûtera en effet 26 200 euros.

La Hyundai Kona

Elle aura la lourde tâche de succéder à la Hyundai Ioniq, qui était très compétitive. Elle semble cependant tout avoir pour assumer cet héritage. Deux versions en seront proposées. La première proposera une puissance de 135 chevaux et 300 kilomètres d’autonomie pour une batterie de 39,5 kWh. La seconde atteindra les 204 chevaux pour une autonomie de 482 kilomètres alors que sa batterie proposera une puissance de 64 kWh. Ces deux modèles disposeront en outre d’une fonction de charge rapide. La Hyundai Kona a tout pour connaître un grand succès, mais elle devra pour cela être proposée au prix le plus juste.