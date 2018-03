La Ferrari 488 Pista présentée au salon de Genève

Si elle est bien homologuée pour la route, la nouvelle Ferrari 488 Pista s’inspire fortement de la 488 GTB, la version compétition de ce modèle. De plus, c’est la voiture V8 la plus puissante que propose le constructeur italien. Vous pourrez en apprendre plus sur ce modèle en visionnant la vidéo ci-dessous.

Taillée pour la course

Digne héritière des modèles 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia et 458 Speciale, c’est une voiture qui provient de l’environnement de la compétition. Elle est cependant équipée de nombreuses aides électroniques, ce qui lui permet de rester accessible pour les pilotes non professionnels. Elle est en effet assez simple à piloter. Par contre son prix la rend difficile à acquérir, puisqu’il faudra tout de même dépenser environ 240 000 euros.

Un monstre de puissance

Par rapport à la 488 GTB, la voiture de course dont s’est inspirée la Ferrari 488 Pista, cette dernière a gagné en puissance, atteignant la valeur record de 720 chevaux, soit 50 de plus que la 488 GTB. Mais elle a également été allégée de 90 kilogrammes et son poids sec annoncé est de 1 280 kilogrammes. Elle propose également un couple moteur supérieur de 10 Nm et qui culmine donc à 770 Nm. Elle pourra donc atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h et elle n’aura besoin que de 2,85 secondes pour atteindre les 100 km/h alors que la barre des 200 km/h sera franchie en seulement 7,6 secondes.

Elle dispose également d’une très bonne aérodynamique qui rappelle qu’elle est provient de la piste et de la compétition. Son avant s’inspire fortement de ceux des Formule 1 et lui donne une forme détachée quand on la regarde de profil alors que son aileron est plus grand et haut qu’il ne l’était sur la 488 GTB. Cela lui permet de profiter d’une augmentation de charge d’environ 20 %. Enfin, sur le plan esthétique, les deux bandes qui sont situées sur le capot lui donnent une allure bien plus sportive.