Ce qu’on peut retenir de la présentation de la Toyota Auris 3

Alors qu’elle a été présentée lors du salon de Genève qui se tient en se moment, la 3e génération de la Toyota Auris s’affiche comme la grande star de la marque japonaise. Voici donc les premières informations que nous avons au sujet de ce modèle. Pour en savoir plus, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

Un design totalement différent

Le design de cette 3e génération de la Toyota Auris tranche en effet totalement avec celui de la précédente. La première chose que l’on peut voir est son changement de gabarit. Elle est en effet 4 centimètres plus longue et 3 centimètres plus large. De plus, sa hauteur a été rabaissée de 4 centimètres. Cela permettra notamment aux passagers situés à l’arrière de profiter de plus d’espace. Elle utilise également une nouvelle plateforme, ce qui permet d’abaisser son capot de 5 centimètres et de garantir ainsi une meilleure visibilité.

Une nouvelle motorisation

La Toyota Auris 3 est en effet très performante et elle le doit notamment à l’apport de son nouveau moteur 2.0 litres qui lui permet de développer une puissance de 180 chevaux. Cependant, seules les gammes les plus élevées en profiteront, puisque le moteur 1.2 litre turbo de la version précédente sera conservé sur la version d’entrée de gamme. En fonction du modèle choisi, le couple moteur pourra monter jusqu’à 205 Nm.

Aucune motorisation diesel ne sera disponible

Toyota a en effet décidé de ne plus vendre de voitures particulières motorisées en diesel. Ces moteurs ne représentent en effet plus que 15 % des ventes du constructeur japonais. Vous pourrez donc choisir entre une motorisation essence et hybride. De plus, deux puissances différentes sont proposées pour les voitures hybrides, ce qui permettra de s’adapter aux envies et aux besoins d’un plus grand nombre de clients. Si son prix n’a pas encore été communiqué, c’est assez logique, puisqu’elle ne sortira qu’en mars 2019.