Pourquoi la Ford Mustang fascine toujours autant ?

Alors qu’elle est sortie il y a plus de 50 ans, la Ford Mustang est maintenant considérée comme une voiture mythique, au même titre que d’autres produits de constructeurs bien plus prestigieux tels que Ferrari ou Porsche. Voici donc les raisons du succès de cette voiture iconique.

Un gros succès commercial

Sortie en 1964, cette voiture s’adressait aux jeunes de l’époque, issus de la génération du baby-boom. Pour les satisfaire, le constructeur américain avait décidé de proposer une voiture plus légère et plus sportive, qui peut être considérée comme la première pony-car. Elle était en outre très fiable et résistante, un peu comme la Coccinelle. Enfin, c’était une voiture très abordable, vendue à seulement 2 368 dollars.

Le succès de l’entreprise américaine fut sans précédent. Alors que Ford avait tablé sur une production de 100 000 véhicules, ce sont finalement 417 000 Mustang qui sont sorties des usines au cours de la première année d’existence du modèle. Maintenant, cette génération qui s’était ruée sur ces voitures se retrouve peu à peu à la retraite. Ses membres ont donc plus de temps et une grande partie d’entre eux veulent profiter de leur temps libre pour retrouver les sensations de conduite qu’ils avaient avec leur première voiture.

Bullit lui a donné le statut de légende

Bullit est un film sorti en 1968 et dans lequel jouait Steve McQueen. Sa scène culte est une course-poursuite dans les rues de San Francisco pendant laquelle l’acteur américain est au volant du Ford Mustang GT verte. C’est d’ailleurs cette dernière qui est devenue la véritable star de Bullit. Dans la vidéo ci-dessous, nous vous proposons de voir ou de revoir ce passage mythique.

Elle profite de la mode youngtimers

Comme c’est le cas avec de nombreux autres produits, le vintage est à la mode. Bien évidemment, la Mustang fait partie des voitures qui ont une très grosse cote auprès des collectionneurs. Ford en a d’ailleurs profiter pour annoncer la sortie d’une nouvelle Mustang lors du dernier salon de Détroit.