La Toyota Yaris GRMN en met plein les yeux

Alors que la marque japonaise est plus connue pour proposer des modèles citadins assez sages et classiques, elle propose cette fois un modèle beaucoup plus sportif. Découvrez donc ce que la Toyota Yaris GRMN a à proposer. Cependant, elle ne sera limitée qu’à 400 exemplaires. Vous pouvez la découvrir un peu plus dans la vidéo ci-dessous.

Un look résolument sportif

Avant même de s’attarder sur son look, sachez que GRMN signifie « Gazoo Racing Meister of Nürburgring », ce qui ne laisse pas beaucoup de doutes sur l’intention de la voiture. C’est en effet une voiture qui a définitivement opté pour un profil sportif disposant de nombreuses ressemblances avec le modèle WRC de la marque, notamment son habillage aux couleurs de la Gazoo Racing, l’écurie de la marque. Cependant, c’est tout de même une voiture pensée pour la route.

Équipée de jantes 17 pouces, elle laisse apparaître d’énormes étriers de frein rouges. Elle dispose également d’une impressionnante sortie d’échappement et d’un gros aileron noir. L’habitacle est habillé de noir avec quelques touches de rouge et vous y trouverez des sièges baquets et un petit volant sport avec un indicateur de position neutre.

Une voiture très performante

Pour illustrer le niveau de ses performances, veuillez noter que le rapport entre son poids et sa puissance est le meilleur parmi les voitures de sa catégorie. Elle pèse en effet 1 135 kilogrammes pour 212 chevaux. En outre, elle n’a besoin que de 6,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Vous y trouverez également un châssis renforcé qui offre une grande précision de conduite alors que son différentiel Torsen à glissement limité permet de limiter l’impact du sous-virage tout en lui offrant plus de dynamisme.

Cependant, la Toyota Yaris GRMN est quelque peu victime de son succès, puisque les exemplaires actuellement produits ont tous été vendus. Par contre, vous pouvez encore vous inscrire sur la liste d’attente.