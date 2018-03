Découvrez le nouveau Honda CR-V

Alors qu’elle sera présentée lors du salon de Genève qui aura lieu du 8 au 18 mars, la 5e génération du Honda CR-V a déjà été montrée sur le marché européen. Découvrons donc ce qu’elle propose. Pour en savoir plus, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

Le premier CR-V hybride en Europe

C’est en effet la première fois que le SUV japonais est proposé dans une version hybride en Europe. Il dispose d’un moteur essence 2.0 L i-VTEC associé à deux blocs électriques. Cependant, sa puissance et sa consommation ne sont toujours pas connues. Vous trouverez également une version avec un moteur essence 1,5 L Turbo. Elle sera aussi équipée d’une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Vous pouvez enfin choisir entre un véhicule à traction ou à transmission intégrale.

Des changements esthétiques

La Honda CR-V propose plusieurs changements esthétiques. La premier d’entre eux est l’augmentation de ses dimensions. Elles sont en effet en légère hausse et permettront notamment un plus grand espace et une plus grande facilité d’accès aux sièges de la troisième rangée sur les versions 7 places. En outre, son empattement et le volume de son coffre ont été augmentés. Vous trouverez également un hayon à ouverture mains libres et un plancher de coffre dont vous pouvez modifier la position.

Mais il gagne également en élégance et en caractère grâce à des lignes plus agressives et marquées. Comme sur les précédents modèles de la marque, notamment les Jazz, HR-V et Civic, les feux seront dans le prolongement de la calandre. Cette dernière profitera d’ailleurs d’un système de fermeture actif grâce auquel vous pourrez améliorer son aérodynamisme. Les phares sont également plus imposants à l’arrière de la voiture. Enfin, dans l’habitacle, vous profiterez d’un équipement numérique, dont un écran tactile de 7 pouces. Il est attendu sur les routes au courant de l’automne 2018.