Skoda va dévoiler son nouveau concept : le Vision X

Lors du salon automobile de Genève, Skoda présentera le Vision X, son tout nouveau concept car. Sa principale caractéristique est d’être le premier modèle hybride de la marque. Pour une première, le constructeur tchèque ne fait d’ailleurs pas les choses à moitié.

Un hybride à trois têtes

Si c’est assez courant de voir des véhicules hybrides fonctionner avec deux sources d’énergie, il est déjà plus rare qu’ils en utilisent trois. C’est pourtant le cas de ce Skoda Vision X, qui peut être rechargé en utilisant du sans plomb ou du gaz naturel, mais qui est également alimenté par deux moteurs électriques. Ces derniers se rechargeront grâce à l’énergie cinétique, c’est-à-dire qu’elle sera récupérée lors des freinages et en roue libre et permettra à la Skoda Vision X de circuler sur 2 kilomètres en n’utilisant que l’énergie électrique. Ils permettront également d’assurer une transmission non mécanique entre les deux essieux.

Un concept expérimental

Disposant d’une autonomie de 650 kilomètres et de rejets moyens de CO 2 de 89 g/kg, le Skoda Vision X peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h et elle a besoin de 9,3 secondes pour passer de 0 à 100 kilomètres. Enfin, elle génère une puissance de 130 chevaux pour un couple moteur de 250 Nm. Ce sont donc des caractéristiques tout à fait honorables pour un véhicule d’un gabarit aussi léger. Cependant, il ne devrait pas être commercialisé, mais plutôt servir à l’entreprise tchèque pour démontrer ses avancées en termes de conduite propre et respectueuse de l’environnement, mais aussi pour lancer sa campagne de séduction sur le marché des véhicules électriques.

La première voiture propre commercialisée par Skoda devrait donc être la Superb, qui sortira courant 2019. Il s’agira d’un véhicule hybride et rechargeable. En 2020, Skoda devrait commencer la production de son tout premier véhicule ne fonctionnant qu’à l’énergie électrique.