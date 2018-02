Une deuxième génération pour la Peugeot 508

Après huit ans d’existence, une nouvelle génération de la Peugeot 508 a été dévoilée pour remplacer l’ancienne. Découvrez donc ses différentes caractéristiques et nouveautés.

Un design modifié en profondeur

C’en est terminé de la berline familiale. Les lignes de la nouvelle Peugeot 508 se rapprochent maintenant plus de celles d’un coupé à cinq portes. Vous retrouverez donc une voiture bien plus sportive et bien moins imposante. Au final, les lignes de cette nouvelle Peugeot reprennent beaucoup celles de l’Audi A5. Si on retrouve le même hayon que sur la voiture allemande, c’est également le cas de l’architecture des portières qui ne disposent pas d’encadrement. Enfin, elle est plus petite que la génération précédente, perdant 8 centimètres en longueur, 6 en hauteur et 2 en largeur.

Une motorisation remise à jour

Les moteurs de cette Peugeot 508 sont les tout derniers développés par Peugeot. Vous y retrouverez donc les blocs PureTech pour les voitures à essence et BlueHDi pour le diesel. Les modèles essence disposent d’une puissance comprise entre 180 et 225 chevaux alors qu’elle oscillera entre 160 et 180 sur les versions diesel. En outre, en dehors de l’entrée de gamme, toutes les versions seront proposées avec la boîte EAT 8. De plus, vous pourrez profiter de très bonnes conditions de conduite, notamment grâce à l’utilisation de l’excellente plateforme EMP2, ainsi qu’à son train arrière multi-bras et à ses suspensions pilotées. Enfin, veuillez noter qu’une version hybride rechargeable est déjà prévue.

L’apport de l’i-Cockpit

À bord de la Peugeot 508, vous pourrez profiter de la technologie i-Cockpit. Cette dernière a été sérieusement améliorée et vous y retrouverez notamment un petit volant, un système d’instrumentation tête haute et une dalle tactile. En outre, pas moins de onze aides à la conduite sont disponibles, parmi lesquelles vous aurez un système de vision nocturne par caméra infra-rouge. Cette évolution était déjà disponible sur le DS7 Crossback.