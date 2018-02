Découvrez la nouvelle Porsche 911 GT3 RS

Alors que des photos de la dernière Porsche 911 avaient fuité il y a quelques jours, Porsche a désormais officialisé la sortie de la 911 GT3 RS. Dans la vidéo ci-dessous, vous pourrez avoir un premier aperçu de cette voiture.

Un monstre de puissance

Elle reprend de nombreux éléments esthétiques à la GT2 RS. Elle dispose du même capot noir composé de plastique renforcé avec des fibres de carbone et des mêmes ailes élargies. Cependant, elle se démarque grâce à des caractéristiques hors normes. C’est en effet la 911 la plus performante à l’heure actuelle. Si sa puissance de 520 chevaux s’approche de celle de la 911 Turbo, elle a plusieurs avantages sur cette dernière. Elle dispose notamment d’une boîte PDK à double embrayage avec 7 rapports qui procure des sensations de conduite encore plus sportives. Ces dernières sont encore amplifiées par un régime moteur de 9 000 tours par minute. Enfin, elle propose une incroyable tenue de route et se montrera très agile et agréable à conduire.

Un habitacle digne d’une voiture de course

Une fois entré dans l’habitacle de cette superbe voiture, vous aurez vraiment l’impression de vous retrouver dans un véhicule de course. Vous y trouverez en effet un siège baquet en carbone et un volant sport qui vous offrira une superbe sensation de conduite.

De plus, vous pourrez profiter de plusieurs packs pour rendre la Porsche 911 GT3 RS encore plus sportive. Le pack Clubsport, disponible gratuitement, vous permettra de profiter d’un extincteur, d’un harnais 6 points, d’un arceau de sécurité et d’un pré-équipement pour le coupe-batterie. En outre, vous pourrez encore alléger le poids de ce bolide en prenant le pack Weissach. Le carbone sera alors encore plus utilisé pour constituer son châssis, son habitacle et sa caisse alors que du magnésium sera utilisé pour les jantes. Elle sera disponible à partir du moins de juin pour un prix avoisinant les 200 000 euros.