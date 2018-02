Découvrez la magnifique Ferrari Portofino

La Ferrari Portofino a été présentée lors du salon de Francfort. Alors qu’elle remplacera la California T, elle a fait une excellente impression. Pour en savoir plus sur cette voiture, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

Une superbe ligne

Alors qu’elle propose une ligne un peu plus conformiste que d’habitude, on ne peut qu’admirer les lignes harmonieuses et fluides du dernier cabriolet du célèbre constructeur. Mais son design reste tout de même très dynamique. Elle rend ainsi parfaitement hommage à Portofino, la ville italienne à laquelle elle emprunte son nom. Il s’agit de l’une des plus anciennes villes du pays et elle symbolise la sportivité, le luxe discret et l’élégance. Veuillez également noter que le toit est solide et s’ouvre en se divisant en deux, ce qui lui permet de prendre moins de place dans le coffre.

Une motorisation classique

Si son design a été largement modifié, ce n’est pas du tout le cas de sa motorisation. Elle dispose en effet du moteur V8 3,9 litres biturbo, le même que sur la California T. Alors qu’il a été élu meilleur moteur de l’année en 2016 et en 2017, il n’a été que légèrement retravaillé pour maintenant proposer une puissance de 600 chevaux, soit une augmentation de 40 chevaux. La voiture propose ainsi une vitesse de pointe de 320 km/h et elle n’a besoin que de 3,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Un habitacle de toute beauté

Alliant élégance, sobriété et ergonomie, l’habitacle semble être parfaitement taillé pour la course. Vous y retrouverez un volant à méplat (dont la base est plate), ainsi qu’une manette qui permet de modifier rapidement le mode de conduite que vous voulez utiliser, en choisissant notamment entre les modes Sport et Race. Par contre, pour se procurer ce bijou, il va falloir mettre le prix, puisqu’il sera vendu environ 200 000 euros. Soit à peine moins que la Ferrari Pista !