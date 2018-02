Volkswagen développe activement une voiture électrique 100 % autonome

I.D. Vizzion vient d’être dévoilé par Volkswagen, il s’agit d’une voiture futuriste à la fois 100 % électrique et totalement autonome. Cette révolution automobile sera présentée au Salon international de Genève.

Une voiture 100 % électrique

À quelques jours du Salon de l’auto de Genève, la firme allemande présente la Volkswagen I.D. Vizzion. Ce véhicule avant-gardiste de 5,11 m sera le dernier né de la famille constitué par la I.D Buzz et la I.D Crozz qui sont des voitures 100 % électriques non autonomes conçues par Volkswagen. Ce nouveau millésime se positionnera comme un sérieux concurrent direct de la Tesla produite par la firme d’Elon Musk. Le constructeur allemand entend mettre en vente au moins 20 véhicules électriques à l’horizon 2025.

Techniquement, I.D. Vizzion pourra embarquer une batterie lithium-ion de 111 kWh qui offrira 665 km d’autonomie selon Volkswagen. Si l’on procède à une comparaison, elle est moins puissante que la Tesla Roadster et ses 1 000 kilomètres d’autonomie. Mais elle est presque aussi performante que la dernière batterie de Samsung qui offrirait 700 km d’autonomie.

La I.D. Vizzion, une voiture entièrement autonome sans volant

Cette berline électrique conçue par Volkswagen n’a pas besoin d’un conducteur humain pour rouler. Pour toutes ces raisons, elle n’intègre pas le volant directionnel et les commandes physiques courantes sont absentes de l’habitacle de la berline. Pour établir un contact avec la voiture, le conducteur sera mis en relation avec une intelligence artificielle révolutionnaire. Volkswagen précise dans son communiqué que « l’hôte virtuel avec lequel les passagers communiqueront via la commande vocale et gestuelle connaît les préférences de chaque passager et s’adapte à chacun d’entre eux individuellement ».

Le programme sera chargé de maîtriser la puissance de cette berline autonome qui pourra atteindre 665 km. Pour l’instant, la I.D. Vizzion est un prototype que le constructeur allemand a mis au point pour montrer ses récentes innovations. Elle sera présentée au Salon de l’Automobile de Genève qui débute le jeudi 8 mars 2018. Pour une commercialisation effective, il faudra attendre d’ici 2025.