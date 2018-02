La Toyota Aygo subit un nouveau lifting, rendez-vous au salon de Genève 2018

Toyota, le constructeur japonais a décidé de dévoiler sa toute nouvelle mini-citadine, la Toyota Aygo restylée qui sera présente au Salon de Genève. Ce nouveau modèle 2018 qui a subi un lifting s’annonce puissant et différent.

Une Aygo (2018) restylée

La Aygo 2018 sera présente lors du Salon international de l’automobile de Genève qui se tiendra en Suisse du 8 au 18 mars 2018. Comme pour les modèles précédents, celui-ci possède le célèbre X frontal qui arbore un effet 3D. Toyota a aussi choisi de greffer de nouveaux projecteurs, de même qu’un habillage placé sous les phares qui seront soit argenté, soit noir ou noir laqué.

Toyota propose deux nouvelles couleurs de carrosserie aux teintes magenta et bleues. Seront aussi présents, des « enjoliveurs à l’aspect technique » et des jantes de 15 pouces, une nouveauté de plus. L’habitacle aura une ambiance alliant le Gris Quartz au Noir laqué tout en intégrant de toutes nouvelles selleries en tissu.

3 chevaux de plus au niveau de la motorisation

Au niveau de la mécanique, le bloc 3-scylindres 1.0 litre a été revu, il quitte de 69 ch pour passer à 72 ch. Cette Japonaise se montrera plus dynamique sur l’exercice du 0 à 100 km/h, elle gagne une demi-seconde et passe à 13,8 secondes. La vitesse de pointe reste inchangée à 160 km/h.

La version Eco proposera un 4e et un 5e rapport rallongé. Elle offrira aussi des pneus ayant une faible résistance au roulement, un Stop & Start et des performances aérodynamiques. Toyota affirme que cette Aygo (2018) restylée aura une meilleure insonorisation, des réglages de suspensions et un logiciel de direction revisité. Les seuls inconnus restent les modèles qui composeront sa gamme complète et sa tarification.

Une Toyota Aygo 2018 plus fun !