La répartition des voitures électriques dans le monde

Lors du salon de l’automobile de Francfort en novembre dernier, l’Agence internationale de l’énergie a fait paraître des statistiques sur les véhicules électriques. Celles-ci nous permettent de connaître la répartition des motorisations électriques dans le monde en 2017. Ces chiffres nous montrent que cette technologie est encore loin d’être majoritaire. Elle ne représente en effet « que » deux millions d’engins. Pourtant, les moteurs hybrides rechargeables sont comptabilisés dans ce total. Voyons de plus près ce qu’il en est…

Un podium rappelant celui des puissances économiques

Le premier parc automobile électrique du monde se trouve en Chine. La République populaire abrite presque le tiers de toutes les voitures électriques du globe. Même s’il s’agit du pays le plus peuplé de la planète, c’est une performance non négligeable. Dans ce géant asiatique, ce sont près de 650 000 véhicules électrifiés qui circulent.

Assez loin derrière, nous trouvons la première puissance économique planétaire. Les États-Unis comptent 565 000 voitures électriques environ, c’est-à-dire 28 % du parc mondial. On dépasse largement le quart, ce qui fait de l’Amérique du Nord une tête de pont de l’électrification dans le monde. Ainsi, avec les deux États que nous venons de citer, nous avons déjà survolé plus de la moitié des véhicules électrifiés du globe…

La troisième marche du podium est occupée… par le Japon. On descend nettement d’un cran, puisque l’archipel recense à peine plus de 150 000 motorisations électriques ou hybrides rechargeables.

Des pays riches ou émergents dans la suite du classement

Très engagée dans le respect de l’environnement et l’énergie propre, la Norvège occupe une étonnante quatrième place. Avec presque 135 000 véhicules, elle talonne le Japon. C’est énorme, proportionnellement à sa population. D’ailleurs, dans ce pays septentrional, l’électrique représente un tiers du parc automobile national !

Viennent ensuite les Pays-Bas (112 000 voitures) et le Royaume-Uni (plus de 85 000), sans que nous sachions la répartition entre Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et pays de Galles. La France arrive en septième position, avec 84 000 véhicules. L’Hexagone fait donc mieux que l’Allemagne, stagnant en dessous de 75 000 unités.

On change de nouveau d’échelle pour trouver la Suède, neuvième. Le royaume abrite 30 000 motorisations électrifiées environ. Il dépasse de quelques dizaines d’exemplaires le Canada.

La Corée du Sud dépasse timidement les 10 000 voitures électriques, ce qui est toujours plus du double que l’Inde et ses un peu moins de 5 000 unités. Cela suffira à apprécier la différence d’échelle entre le douzième de ce classement et la Chine, largement en tête. Dans les années à venir, ces chiffres sont naturellement voués à augmenter. Les lignes peuvent encore bouger.