La contrefaçon de pneus et de batteries : l’Europe s’inquiète

Dans un rapport récemment publié sur les batteries et les pneumatiques contrefaits, L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a indiqué que les contrefaçons provoquaient respectivement un manque à gagner de 180 millions et 2,2 milliards d’euros. Mais cela pose également un problème important au niveau de la sécurité et du respect de l’environnement.

Des conséquences économiques

Alors que la contrefaçon de pneumatiques et de batteries coûterait près de 2,4 millions d’euros par an aux pays de l’Union Européenne, le rapport de l’EUIPO a deux objectifs. Le premier est d’aider les responsables politiques de chaque pays à lutter contre ce fléau, alors que le second est d’inciter les consommateurs à ne pas opter pour des contrefaçons dangereuses pour la sécurité et l’environnement. La France est le deuxième pays le plus impacté par ce phénomène, qui provoque un manque à gagner de 411 millions d’euros, soit 7,6 % dans les industries concernées. Cela représente également la perte de 8 400 emplois.

Des produits dangereux et néfastes

Si ces contrefaçons ont des conséquences économiques, elles en ont également à d’autres niveaux. C’est notamment le cas sur le plan écologique, puisque ces produits ne respectent évidemment pas les normes écologiques et sont donc très nocifs.

Mais c’est sans aucun doute sur la sécurité que ces conséquences sont les plus lourdes. Alors qu’une batterie contrefaite peut entraîner un dysfonctionnement et même l’endommagement de votre voiture, c’est encore plus critique pour les pneus, puisqu’en plus de proposer une moins bonne adhérence, des distances de freinage plus longues et une tenue de route totalement aléatoire, ils risquent également d’éclater. Vos pneus étant la seule partie de votre voiture en contact avec la route, ils doivent donc être de qualité irréprochable. Enfin, veuillez noter qu’un pneu de bonne qualité qui a atteint le niveau d’usure critique, et qui nécessite donc d’être changé, propose tout de même une meilleure adhérence qu’un pneu contrefait.