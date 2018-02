Choisir un autoradio Bluetooth

Acheter un autoradio Bluetooth permet de lui offrir plus de polyvalence. Vous pourrez en effet le connecter à votre smartphone et utiliser les applications qui s’y trouvent ou vos différentes playlists. Cependant, entre les différents modèles disponibles, il peut parfois être difficile de s’y retrouver. Voici donc ceux que nous trouvons les plus intéressants.

Disposant d’un amplificateur à 4 canaux, il délivre une puissance de 200 W, qui vous permettra de profiter d’une excellente performance sonore sans aucune distorsion. Il est également équipé de la technologie Advanced Sound Retriever qui vous assurera une qualité de son incomparable. Concernant le tuner radio, vous pourrez bénéficier de l’option de recherche automatique et enregistrer jusqu’à 24 stations. Enfin, il dispose de d’options Bluetooth intéressantes. Il est en effet compatible avec les appareils Android. De plus, si vous y branchez votre smartphone, il est aussi possible de le recharger.

Cet autoradio se distingue avant tout par son design réussi avec des touches bleues sur une façade détachable noire. Mais le nombre de médias dont il permet de profiter est également un gros avantage. Outre son tuner radio, il dispose en effet d’un lecteur CD, mais aussi d’un port USB et d’une entrée auxiliaire. Avec une puissance de 88 W, la qualité du son est moyenne, mais ce n’est pas là son point fort, qui serait plutôt sa connexion Bluetooth. Elle est en effet irréprochable. Enfin, cet autoradio est compatible avec les appareils Android et l’application Deezer.

S’il ne dispose pas de lecteur CD, il a tout de même de nombreux atouts à faire valoir. Le principal d’entre eux est sans aucun doute sa grande compatibilité. Vous pourrez en effet aussi bien l’utiliser avec les produits Android qu’avec les appareils Apple. De plus, il dispose d’une qualité sonore irréprochable, notamment grâce à sa puissance de 200 W. Enfin, il vous est possible de le connecter en Bluetooth avec votre smartphone Android, notamment pour passer un appel en profitant des commandes vocales.