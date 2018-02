Le Combo Life est le nouveau ludospace (2018) d’Opel. Au niveau technique, c’est un cousin des Citroën Berlingo et Peugeot Partner. Les premières livraisons devraient arriver durant le second semestre 2018 et il sera présenté officiellement fin mars.

Une Opel Combo plus high-tech

L’Opel Combo diffère de ses concurrents français grâce à une face personnalisée. La calandre, les optiques et le bouclier demeurent bien dans l’esprit de la marque allemande. Le Combo Life se base sur une nouvelle plateforme et offre deux versions de 4,40 m et 4,75 m. Celle de 4,75 m présente sept places avec un coffre de 850 à 2 693 litres (lorsque les sièges arrière sont rabattus).

La technologie est très présente sur le ludospace de la marque avec une détection des piétons et freinage d’urgence automatique, une lecture des panneaux, un affichage tête haute, une aide au maintien dans la voie… Cela dépendra tout de même du niveau de finition choisi. Il intègre aussi un écran tactile de 8 pouces qui ne sera pas disponible sur toutes les versions. Cet Opel Combo Life 2018 s’annonce aussi pratique et connecté avec de nombreux rangements et des ports USB disséminés à l’avant ainsi qu’au second rang.

Des mécaniques semblables à PSA

Sous le capot, les mécaniques présentes sont les mêmes que celle des Partner et Berlingo. Il possède donc en motorisation diesel le 1,5 Ecotec ayant 75, 100 et 130 ch pour les BVM6 et BVA8. Du côté essence, on a le 1,2 Turbo ayant 110 ch pour le BVM6.

Vidéo officiel du nouveau Opel Combo Life 2018 :

Durant le second semestre 2019, une version ayant 130 ch pour le BVA8 enrichira l’offre. Le système antipatinage Grip Control déjà présent sur le Citroën C3 Aircross pourra être de la partie. Il sera cependant rebaptisé IntelliGrip. Pour les tarifs, il faudra attendre le printemps.