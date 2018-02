Découvrez la nouvelle Formule 1 de Red Bull

L’équipe de Formule 1 autrichienne Red Bull a présenté la nouvelle monoplace qu’elle utilisera pour la saison 2018. Elle s’appellera la Red Bull RB14. Elle dispose pour le moment d’une livrée temporaire mais retrouvera ses couleurs traditionnelles pour le début de saison. Dans la vidéo ci-dessous, vous pourrez découvrir cette nouvelle monoplace.

Les mêmes lignes que la saison dernière

Si la nouvelle monoplace de l’équipe Red Bull dispose des mêmes grandes lignes que celle de la saison dernière, elle propose tout de même quelques modifications notables. La première d’entre elles est la suppression de plusieurs technologies telles que les ailerons de requin, les T-wings et les monkey-seats. Ce sont des appendices aérodynamiques qui sont jugés disgracieux et ont d’ailleurs été interdits par la FIA. Un autre de ces changements notables est l’ajout du halo. Il s’agit d’un dispositif de sécurité composé de trois tubes situés au-dessus de la tête du pilote et qui permettront de mieux la protéger.

Red Bull comme trouble-fête la saison prochaine ?

Déjà vainqueur de trois grands prix lors de la saison dernière, l’écurie autrichienne veut continuer sur sa lancée et s’afficher comme la troisième force en présence derrière les intouchables Mac Laren et Ferrari. Toujours équipée du même moteur Renault, elle pourra également profiter du même duo de pilotes, Daniel Ricciardo et le talentueux mais controversé Max Verstappen. Le jeune Néerlandais qui a déjà été critiqué pour son agressivité parfois excessive sur les circuits a même déjà prolongé jusqu’en 2020.

Elle a déjà effectué ses premiers tours

L’écurie autrichienne est en effet la troisième écurie à dévoiler sa monoplace pour la saison prochaine après Haas et Williams. Alors que les essais privés ne pourront commencer qu’à partir de la semaine prochaine, elle est tout de même autorisée à faire un premier roulage, permettant surtout de diffuser des premières images de la monoplace. Effectué par Daniel Ricciardo sur la piste de Silverstone, il était limité à 100 kilomètres et des pneus de démonstration devaient être utilisés.