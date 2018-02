Kia Ceed (2018) : la petite citadine qui va rivaliser les VW Golf et Ford Focus

Conçue pour concurrencer les VW Golf et Ford Focus, cette petite citadine a été dessinée à Francfort et fabriquée en Slovaquie. Spécialement taillée pour le vieux continent, la Kia Ceed 2018 sera une merveille à découvrir au salon de Genève qui débute le 8 mars.

La Kia Ceed, conçue pour le marché européen

Ceed signifie Community of europe with european design, le constructeur coréen Kia a donc misé sur les besoins des automobilistes européens pour concevoir cette petite berline compacte. Il faut noter que ce segment représente le plus grand marché en termes de ventes en Europe.

Au niveau technique, cette Ceed de troisième génération est comme tous ces prédécesseurs, proches de la Hyundai i30. Elle a été conçue à partir de la même plateforme que le modèle de 2015 et arbore un train arrière multibras. Cette nouvelle Ceed 2018 possède des mensurations différentes : une largeur de 1,80 m et une longueur qui reste à 4,31 m.

Une motorisation tout de même limitée

Kia annonce une voiture dynamique grâce à une direction plus souple et une mise au point élaboré par Albert Biermann, un ancien ingénieur de BMW. Pour le lancement, une gamme mécanique allant de 100 à 140 ch a été annoncée. Elle inclura deux diesels : 1.6 CRDi 115 et 136 et trois moteurs à essence : 1.0 T-GDi 120, 1.4 MPI 100 et 1.4 T-GDi 140.

Tout cela semble insuffisant pour concurrencer la Volkswagen Golf et sa version R qui développe jusqu’à 310 ch. Mais Kia proposera certainement dans un futur proche des versions plus puissantes, ainsi que des hybrides qui amélioreront les performances tout en diminuant la consommation. Des aides à la conduite sont prévues avec la fonction « Trafic Jam Assist ». Elle permettra à la Ceed d’avoir une conduite semi-autonome sur autoroute et voie rapide de 0 à 130 km/h.

Découvrez l’intérieur et l’extérieur de la Kia Ceed 2018 :