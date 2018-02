La Fisker EMotion peut-elle rivaliser avec la Tesla Model S ?

Alors qu’elle a été présentée le mois dernier, la Fisker EMotion semble s’annoncer comme une potentielle rivale de la Tesla Model S. En effet, à l’instar de cette dernière, elle s’annonce comme une des toutes meilleures voitures électriques. Pour en savoir plus sur ce modèle, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

Un look très sportif

C’est un coupé présentant un design très sportif qui peut rouler jusqu’à une vitesse de 260 km/h. Elle dispose également de 4 ou de 5 places et elle est composée de fibre de carbone et d’aluminium. Ses portes avant s’ouvrent en élytre alors qu’à l’arrière elles sont antagonistes, ce qui vous permettra de plus facilement y accéder. Elle impressionne avec son immense calandre énormément travaillée, mais aussi avec sa longueur de 5,06 mètres et ses roues de 24 pouces. Rien d’étonnant à ça, puisque Henrik Fisker nous avait déjà époustouflé avec la BMW Z8 ou l’Aston Martin Vantage.

Une grande puissance et une belle autonomie

Elle est équipée de 4 moteurs électriques, chacun associé à une des quatre roues. Cela lui permet de développer une puissance de 780 chevaux. De plus, il ne lui faut que 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Sa vitesse de pointe est de 260 km/h, ce qui lui permet de n’avoir aucun problème pour concurrencer la Tesla Model S.

Concernant son autonomie, la Fisker EMotion est également très performante. Elle permet de parcourir 640 kilomètres lorsque la batterie est pleine. De plus, elle dispose d’un système de recharge rapide qui vous permettra de parcourir 200 kilomètres après l’avoir rechargée neuf minutes. Enfin, elle est équipée d’un système Lidar qui lui permet d’offrir une conduite totalement autonome grâce à un système de télédétection par laser. Celui-ci est très simple à utiliser grâce au tableau de bord. Elle sera disponible au 2e semestre 2018 et sera vendue au tarif de 107 000 euros.