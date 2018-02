Une fois de plus, Peugeot frappe fort. Le constructeur devrait révéler très prochainement sa seconde génération de 508. Une image mise en ligne sur le réseau social Facebook montre des indices au niveau du design qui s’annonce prometteur. Il s’agira sans aucun doute d’une berline restylée.

Premier avant-goût de la nouvelle 508

La nouvelle 508 2018 est principalement la nouveauté automobile française la plus attendue cette année. Elle sera aussi l’une des voitures les plus visitées au salon de Genève qui ouvre ses portes dès le 8 mars prochain au public. La deuxième génération de 508 sera donc bientôt dévoilée et la tension monte déjà d’un cran grâce à une image publiée par Peugeot sur sa page Facebook. Une image en fuite plus lisible circule également sur Twitter, elle semble plus claire.

Même si ce cliché est plutôt sombre, on peut tout de même voir des lignes attrayantes, des feux dont l’inspiration vient du concept Instinct. On aperçoit aussi la présence d’une signature avec trois packs de griffes. À l’instar de la Peugeot 3008, ces feux seront inclus dans un bandeau noir.

Un design athlétique

Sur l’image, on peut remarquer les portières qui seront complètement dénuées d’encadrements. On s’y attendait certes, mais à l’image, la 508 se rapproche des coupés ayant quatre portes. De ce fait, elle offre ainsi un ensemble plus robuste et on comprend mieux que la marque désire prendre une direction opposée à celle de Renault. Le losange a parié sur une grosse Talisman pour jouer le rôle de remplaçante de la Laguna, misant ainsi sur un modèle familial. Le Lion pour sa part, aurait choisi de raccourcir la 508 pour concurrencer la BMW Série 3.

Voici l'arrière complet de la future 508! pic.twitter.com/tckrDWWKoc — El-i Car Project (@daviecaal) February 17, 2018

Ce style plus musclé va de pair avec une planche de bord qui parie sur l’originalité tout en se rapprochant de celle de la 3008. Cette 508 offrira d’excellentes qualités routières, elle pourra de fait rebooster le segment des berlines chez Peugeot.