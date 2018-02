Le Ford Ranger Raptor dévoilé

L’entreprise américaine Ford a en effet dévoilé une version Raptor du Ford Ranger. Il s’agit d’un pick-up monstrueux qui conviendra parfaitement à ceux qui aiment sortir des sentiers battus. Dans la vidéo ci-dessous, vous en apprendrez plus sur ce modèle.

Un modèle avant tout prévu pour le marché asiatique

Ce pick-up hors norme a été dévoilé en Thaïlande et ce n’est pas par hasard. Il a en effet été créé spécialement pour la région Asie-Pacifique. C’est une zone dans laquelle les infrastructures routières sont bien mieux adaptés à ce type de véhicule. On a donc très peu de chances de le voir débarquer en Europe, sachant que c’est le type de pick-up qui y rencontre peu de succès. Veuillez enfin noter que le Ford Ranger Raptor a été conçu par Ford Performance DNA, le département sportif du constructeur américain.

Un pick-up grand format

Disposant d’une énorme calandre directement inspirée du premier Ford F-150, la version Raptor du Ranger se distingue par ses caractéristiques. L’une d’entre elles est sa très grande solidité. C’est en effet un véhicule fait pour durer. De plus, étant donné que le pare-chocs avant a été monté directement sur le châssis du pick-up et que la garde au sol a été augmentée de 28,3 centimètres, il sera vraiment capable de s’aventurer sur les terrains les plus hostiles.

Arpenter les routes difficiles sera également facilité par les amortisseurs Fox Racing Shox. Ces derniers sont aussi bien présents à l’avant qu’à l’arrière, ce qui vous permettra de profiter d’une conduite plus souple. Il peut également tracter jusqu’à 3,6 tonnes ou transporter une cargaison pouvant atteindre jusqu’à 2 500 kilogrammes. Il dispose également d’un moteur diesel bi-turbo de 2,0 litres qui propose une puissance de 213 chevaux et un couple de 500 Nm. Enfin, il permet de profiter de six modes de conduite, ce qui permet de s’adapter à toutes les situations.