Dyson serait sur le point de développer trois modèles de voitures électriques

Dyson, le leader des aspirateurs sans sac, serait en train de développer non pas une, mais trois voitures électriques. Cependant, l’utilisation de la technologie portant sur la batterie à l’état solide ne sera pas de la partie.

Trois voitures électriques pour Dyson

À partir du mois de septembre dernier, des informations évoquaient déjà le fait que Dyson pourrait développer une voiture électrique. Cette voiture attendue en 2020 se placerait dans le haut de gamme. Moins de 10 000 exemplaires seraient produits, avec un tarif qui le placerait dans le segment premium. On est tout de même sûr qu’il ne s’agira pas d’une sportive.

Pour pouvoir produire ce véhicule, la société a mobilisé une équipe de 400 personnes et mis en place un budget d’au moins 2,28 milliards d’euros. Tout comme les deux autres voitures qui devraient être grand public et produites plus tard, on ignore encore les types de carrosserie qu’ils arboreront. Ce premier modèle serait un bon moyen pour le constructeur d’établir des relations avec ses futurs partenaires.

Report des batteries à l’état solide

Le programme de Dyson est assez spécial, car il se base sur la création de batteries à l’électrolyte solide. Cette technologie offre une bonne capacité, une rapidité de charge et un faible poids. Ces batteries sont reconnues pour leurs performances plus élevées que celles au lithium-ion. Mais le Financial Times annonce que ces dernières ne seront pas terminées à temps pour être intégrées aux premiers électriques de Dyson.

Si l’on ne connaît pas la raison de ce retard, il est clair que le récent départ d’Ann Marie Sastry, la responsable du programme chez Dyson n’a pas arrangé les choses. Le développement de cette technologie est un problème auquel se heurte Toyota, BMW et Volkswagen. Au final, les premiers modèles électriques de Dyson seront équipés de batteries lithium-ion. Il faudra encore patienter pour connaître leurs dates de commercialisation et leurs prix.