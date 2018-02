La nouvelle Ford Focus (2018) surprise et démasquée sans camouflage

La nouvelle Ford Focus appartiendra à la quatrième génération de Focus, elle sera présentée au printemps, juste après le salon de Genève. Cette future compacte de Ford a été photographiée sans aucune protection avec un design plutôt étonnant.

Une nouvelle Ford surprenante

Cette nouvelle Ford Focus sera dévoilée après le salon de Genève, elle a cependant échoué à préserver le secret en ce qui concerne ses lignes. Elle s’est révélée sans camouflage durant un shooting au Portugal pendant un événement ayant eu lieu à Cascais. Le site hongrois Vezess a été le premier à publier une image de cette dernière.

Elle offre un profil plus musclé et fait penser à d’autres compactes parmi lesquels la Madza 3 auquel on peut remarquer quelques similitudes au niveau des optiques. Ces dernières viennent s’arrêter sur le flanc de la portière avant. La forme des portières arrière pour leur part est identique à la BMW Série 1 tandis que les feux rappellent la Fiat Tipo. Ce mélange est à la fois étonnant et agréable, il offre à la voiture une allure révélée. Son pavillon est plus accentué et on note la présence de deux vitres latérales au lieu des trois comme sur le modèle actuel.

Une quatrième génération plus dynamique

Si la photo présente une quatrième génération en version sportive équipée d’un Kit carrosserie qui lui est propre, il faut noter qu’à l’instar de la Fiesta, la future Focus aura de multiples personnalités. Elle sera présente sur le marché en une variante chic Vignale et en une déclinaison baroudeuse Active.

La Ford Focus 2018 dans son camouflage :

Il est également prévu une version berline et break en fin 2018. Même si elle sera absente du salon de Genève au début du mois de mars, cette Focus IV sera dévoilée en avril. Il faudra attendre la rentrée pour pouvoir l’acheter chez les concessionnaires. Si aucun cliché de l’intérieur n’a été pris, on sait au moins qu’on aura à bord des éléments provenant de la Fiesta.