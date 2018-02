Découvrez la nouvelle génération du Citroën Berlingo

Lancé en 1996 et disponible dans une nouvelle version en 2008, le Citroën Berlingo est maintenant proposé dans une troisième génération. Pour cette occasion, il propose un grand nombre de changements. Pour en savoir un peu plus sur ce nouveau modèle, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

De nombreux changements

Le nouveau Citroën Berlingo va en effet connaître de nombreuses modifications. La première d’entre elles est une toute nouvelle plateforme issue de l’EMP2 de PSA. Cette dernière permet notamment l’utilisation d’un porte-à-faux avant plus court et une meilleure maniabilité grâce à l’utilisation de la direction assistée électrique et du diamètre de braquage. Elle permettra également de profiter des dernières aides à la conduite et d’une meilleure répartition des masses.

Il dispose également d’un tout nouveau design qui se veut plus imposant et dans l’ère du temps. Il propose aussi de nombreuses options de personnalisation, que ce soit au niveau de la couleur de la carrosserie, mais également de nombreuses autres parties de la voiture. L’habitacle a également été modifié, entre autres avec l’apport d’un nouveau tableau de bord et d’un volant redessiné. Enfin, il est plus puissant, passant de 75 à 130 chevaux.

Disponible en deux tailles

C’est la première fois que l’utilitaire de Citroën sera disponible en deux tailles différentes. Le premier d’entre eux est le Berlingo M. Pouvant transporter jusqu’à 5 personnes, il dispose de 3 sièges escamotables à l’arrière. Il est également plus grand que son prédécesseur, sa longueur atteignant 4,40 mètres, soit 2 centimètres de plus que la version précédente. Il propose également un coffre avec une capacité supérieure de 100 litres, lui permettant d’atteindre 775 litres.

L’autre modèle sera le Berlingo XL. Ce dernier atteindra une longueur de 4,75 mètres pour un coffre d’une capacité de 1 075 litres. S’il peut emmener 7 passagers, les 3 sièges en rang deux sont escamotables alors que les 2 sièges en rang trois sont extractibles.