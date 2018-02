La Mercedes Classe C (2018) subit un petit lifting : photos et vidéo

La Mercedes Classe C (2018) subit un petit lifting : photos et...

Mercedes a choisi le salon de Genève pour faire prendre son premier bain de foule à sa Classe C. Elle a été lancée au printemps 2014 et arrive donc à mi-parcours. Découvrez en photo et en vidéo les mises à jour réalisées sur cette nouvelle génération.

Une Classe C (2018) comme toujours, avec un design premium

Elle se montre esthétiquement plus discrète avec des boucliers redessinés et des optiques plus modernes. Si l’arrière présente une signature lumineuse, l’avant intègre une technologie puissante qui repose sur un éclairage full LED ayant 84 modules indépendants.

Cette berline familiale premium arbore une gestion poussée de l’éclairage avec une portée d’au moins 650 mètres. Elle fera face à la concurrence de la BMW Série 3 et de l’Audi A4. La version C 43 4MATIC offre un moteur V6 biturbo de 362 ch pour une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, un vrai bolide ! Sa consommation est de 10,5 L/100 km (urbaine) et 7,5 L/100 km (sur route).

Une Classe C high-tech et innovante

Cette Classe C offre des fonctionnalités numériques sur un écran de 12,3 pouces au sommet de la console principale. Ces changements la propulsent sur le même pied d’égalité que le virtual cockpit offert par l’Audi A4. Il faut cependant souligner que cette technologie est optionnelle.

Notons aussi que l’écran multimédia augmente en taille certes, mais n’est pas aussi ergonomique pour autant. Le display reste donc moins moderne que celui de la récente Mercedes Classe A. La Mercedes Classe C s’illustre dans l’aide à la conduite semi-autonome grâce à plusieurs radars situés à l’avant, à l’arrière et sur les côtés.

La version familiale Classe C 2018 :

Avec le régulateur de vitesse adaptatif Distronic, la Classe C 2018 offre une conduite qui serait prédictive pour plus de sécurité. Sportive et dotée d’une planche de bord résolument premium, elle ne passe pas inaperçue.

Si vous avez l’habitude de tomber sous le charme des designs du constructeur allemand, achetez ce modèle miniaturisé à l’échelle 1/18 de la Mercedes Classe C 2014 à 70,22 € :