Citroën Berlingo 3 (2018) : plus de pratique et de confort pour le ludospace

Citroën Berlingo 3 (2018) : plus de pratique et de confort pour...

Le Citroën Berlingo (2018) affiche un nouveau look plus moderne. Il offrira une base technique innovante, une modularité plus poussée et une version pour longue. Il faudra néanmoins attendre le mois de septembre pour rentrer en possession du ludospace.

Un nouveau design pour le ludospace de Citröen

Ce Berlingo 3 a été développé sur la plateforme EMP2, qui a permis d’adopter une rupture au niveau esthétique. Il offre ainsi un pare-brise plus avancé tandis que son capot se montre plus raccourci et surélevé. Les vitres arrière sont à la fois coulissantes et électriques.

Il prend des airs de petit van et se différencie de la Peugeot Partner grâce à une calandre chromée, des touches de couleur, une double rangée de phares, un bouclier spécifique et des Airbumps latéraux. La version XTR offre un look baroudeur grâce à des sabots de protection à l’avant et à l’arrière.

De la modernité à revendre pour la Citröen Berlingo 3

Ce Berlingo 3 se montre plus pratique avec une direction électrique qui le rendra plus maniable et améliorera le diamètre de braquage. Sous le capot, le conducteur aura droit à un moteur plus moderne et une nouvelle boîte automatique ayant 8 rapports EAT8.

Pour la motorisation essence, la gamme sera lancée avec un 1.2 PureTech 110 BVM6 et complétée durant le second semestre 2019, par une version de 130 ch EAT8. Le tout nouveau moteur diesel 1.5 BlueHDi offrira trois puissances de 75, 100 et 130 ch pour le BVM6 et l’EAT8.

Technologiquement à la hauteur face à la concurrence

La future plateforme eCMP devrait produire en fin 2019 une version électrique du Berlingo 3 avec de nouvelles aides à la conduite. Ce ludospace sera aussi plus actualisé avec au moins dix-neuf nouveaux systèmes dont certains seront en option.

Nouveau design Citröen Berlingo 2018 :

Il sera possible d’utiliser l’aide au stationnement latéral, le freinage automatique d’urgence Active City Brake, l’affichage tête haute en couleur, le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop pour EAT8…